Глава государства с Королем и Королевой бельгийцев посетили Национальный центр детской реабилитации

Президент

Король Филипп и Королева Матильда побеседовали с детьми, их родителями и медицинскими работниками, а также приняли участие в интерактивной программе

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Высокие гости ознакомились с организацией комплексной помощи детям с различными нарушениями развития. Им рассказали о современных методиках медицинской, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации, направленных на развитие коммуникативных навыков, познавательных способностей и самостоятельности у детей с особыми потребностями. В индивидуальных программах восстановления также применяются технологии роботизированной реабилитации.

Особое внимание в работе центра уделяется вопросам социальной интеграции и создания условий для полноценного участия детей в жизни общества. Король Филипп и Королева Матильда побеседовали с детьми, их родителями и медицинскими работниками, а также приняли участие в интерактивной программе.

В завершение высокие гости оставили памятную запись в Книге почетных гостей. Национальный центр детской реабилитации оказывает комплексную помощь детям со сложными психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми, когнитивными и поведенческими нарушениями, в том числе с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра.

Ежегодно реабилитационные услуги здесь получают более 5 тысяч пациентов из всех регионов Казахстана.

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