Президент Глава государства соболезнует президенту Туниса в связи с терактом Шынар Оспанова

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Туниса Беджи Каид Ас-Себси в связи с гибелью граждан Туниса в результате террористического акта в городе Сус, сообщает пресс-служба Акорды.



"Казахстан категорически осуждает международный экстремизм и терроризм, несущие значительную угрозу миру и безопасности всей планеты", – говорится в телеграмме Президента тунисскому лидеру.



Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Республики Тунис, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

