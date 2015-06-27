Глава государства соболезнует президенту Туниса в связи с терактом
Шынар Оспанова
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Туниса Беджи Каид Ас-Себси в связи с гибелью граждан Туниса в результате террористического акта в городе Сус, сообщает пресс-служба Акорды.
"Казахстан категорически осуждает международный экстремизм и терроризм, несущие значительную угрозу миру и безопасности всей планеты", – говорится в телеграмме Президента тунисскому лидеру.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Республики Тунис, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.