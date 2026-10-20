Глава государства в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода

Обращаясь к участникам церемонии, Касым-Жомарт Токаев назвал строительство металлургического предприятия в поселке Актогай области Абай одним из важнейших проектов, который придаст новый импульс развитию экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– В своем прошлогоднем Послании народу я отметил стратегическое значение горно-металлургической отрасли для нашего государства и поставил ряд конкретных задач по ее развитию. Строительство нового завода можно назвать результатом активной работы, проводимой в данном направлении. Как известно, сегодня Казахстан динамично развивается, вступив в эпоху исторического подъема. Благодаря единству и созидательной энергии народа мы успешно претворяем в жизнь масштабные реформы. Самое главное, мы приняли Конституцию, которая станет ориентиром на пути к светлому будущему государства. Основной закон стал подлинным олицетворением незыблемых ценностей и принципов нашей нации. Повышение благосостояния народа определено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства. В соответствии с Конституцией, природные ресурсы, находящиеся в недрах земли, принадлежат народу. Поэтому подобные промышленные проекты прежде всего будут служить на благо нашей страны, – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан, обладающий колоссальными запасами полезных ископаемых, должен эффективно использовать эти природные ресурсы.





В стране насчитывается более 9,5 тысячи месторождений, ежегодно добывается около 160 млн тонн руды, производится около 3,5 млн тонн медного концентрата.

– В целом отечественная обрабатывающая промышленность демонстрирует значительный рост. В прошлом году объем продукции сектора достиг 60 млрд долларов. За последние три года во всех регионах страны реализовано 540 индустриальных проектов. В результате создано около 50 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта. Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии, – сказал Глава государства.

Президент поставил перед акционерами предприятия ряд важных задач.

– Необходимо удовлетворить все законные социальные потребности рабочих. В этом и заключается главный смысл «Слышащего государства». Правительство, местные органы власти должны поддерживать тесные связи с трудовыми коллективами и активно работать в соответствии с концепцией «Закон и Порядок», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал уделять особое внимание широкому внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в промышленную сферу.

– Применение передовых решений способствует росту производительности, повышению уровня безопасности труда и эффективной профилактике производственного травматизма. На недавно состоявшемся форуме AI & Digital Bridge я поставил перед Правительством ряд конкретных задач. Важно учесть это в ходе строительства завода. Безусловным приоритетом является обеспечение высокого качества строительных работ и соблюдение установленных сроков. Выражаю искреннюю признательность всем казахстанским специалистам, а также нашим китайским партнерам, которые активно участвуют в реализации этого уникального проекта. Уверен, что Актогайский медеплавильный завод внесет значительный вклад в укрепление промышленного потенциала Казахстана, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На предприятии предусмотрен полный производственный цикл – от добычи и обогащения руды до выпуска готового металла. Комплекс будет перерабатывать собственный медный концентрат, что обеспечит устойчивость сырьевой базы и позволит увеличить добавленную стоимость продукции, создаваемой в Казахстане.



Проект реализуется Группой KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составляет порядка 1,8 млрд долларов, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.



Получение первого медного катода запланировано на 2030 год. Помимо меди, завод будет выпускать металлическое золото, серебро и другую сопутствующую продукцию.

В ходе телемоста также выступили аким области Абай Берик Уали, председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук, председатель совета директоров China Nonferrous Metal Mining Group Вэнь Ган.