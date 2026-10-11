Глава государства встретил Короля бельгийцев Филиппа и Королеву Матильду

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Короля Филиппа и Королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр.