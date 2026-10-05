Глава государства встретил в столичном аэропорту Султана Омана

На летном поле в честь высокого гостя был выстроен почетный караул и президентский оркестр

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт Султана Омана сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

На летном поле в честь высокого гостя был выстроен почетный караул и президентский оркестр.