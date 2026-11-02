Глава государства встретился с коллективом Qarmet

Президент

В ходе рабочей поездки в Темиртау Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с коллективом и членами профсоюза АО Qarmet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале своего выступления Глава государства отметил динамичное развитие региона.

– Карагандинская область заслуженно считается краем людей труда. Радует динамичное развитие экономики региона. Особо следует отметить значительный рост экспорта несырьевой продукции. Предприятия тяжелой промышленности произвели продукцию на общую сумму 4,2 трлн тенге. Это, безусловно, впечатляющий результат. Положительная динамика сохраняется и в целом по стране. По итогам текущего года объем ВВП Казахстана достигнет 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в Центральной Азии, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%. Все эти достижения стали результатом упорного труда и масштабной созидательной работы народа Казахстана.

Президент отметил  весомый вклад предприятия Qarmet в социально-экономическое развитие области. Это крупное предприятие играет значимую роль в укреплении индустриального потенциала страны. Президент обратил внимание присутствующих на непростую ситуацию, в которой Qarmet находился до недавнего времени.

– Принятые решительные меры позволили переломить ситуацию, придать мощный импульс развитию уникального комбината. Благодаря оптимизации расходов и привлечению инвестиций компания преодолела период многомиллиардных убытков. В результате в прошлом году Qarmet вышел на чистую прибыль при общей выручке 1,1 трлн тенге. Развернута масштабная программа модернизации предприятия. На ее реализацию до 2028 года будет направлено 3,5 млрд долларов. Особое внимание уделяется внедрению в производство передовых технологий и цифровых решений. Взяты на особый контроль вопросы организации и безопасности труда, – заявил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня Qarmet показывает пример высокой социальной ответственности бизнеса.

– К примеру, предприятием за свой счет полностью восстановлено трамвайное сообщение в Темиртау. Только что я проехался на трамвае, одобрил данную инициативу. Я думаю, хорошее дело сделано для жителей Темиртау. Компания инициировала социальную программу «Болашаққа жол» («Путь в будущее») для обучения и трудоустройства молодых специалистов. На первом этапе она охватит около 500 человек из разных регионов. Программа отвечает растущим потребностям страны в квалифицированных кадрах, в первую очередь в специалистах рабочих профессий. Рассчитываю, что к ней присоединятся и другие крупные предприятия, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что достижения металлургического комбината неразрывно связаны с происходящими в стране масштабными преобразованиями. Как он подчеркнул, Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

– Создан прочный каркас политической структуры нашей страны. Эти реформы проводятся, прежде всего, с целью укрепления государства, что крайне важно в условиях наступивших качественно новых, еще до конца не изученных реалий в мировой политике и экономике. И Казахстан должен хорошо подготовиться к успешному существованию в совершенно новом мире, где будет доминировать искусственный интеллект со всеми его достоинствами, недостатками и даже угрозами сложившимся устоям жизни, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
#президент #коллектив #QARMET

Популярное

Все
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
На сайте Курултая открыт спецраздел для приема предложений экспертов
Высокоскоростной поезд прошел главные испытания в Китае
В Греции пожертвования тратили на договорные футбольные матчи
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Интернет-магазин по продаже наркотиков накрыли в Актобе
Президент прибыл в Карагандинскую область
Казахстанский профессор получила высшее признание британской Advance HE
Итальянский пилот стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории
Премьер провел совещание по реформированию автодорожной отрасли
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
В Алматы открылась новая улица лабораторий SU LAB Street
Около 15 человек застрелены в США на Хэллоуин
Президенту рассказали о создании комплекса для глубокой переработки продуктов коксования
Глава государства ознакомился с работой конвертерного цеха Qarmet
Второго тигра выпустили в Казахстане в дикую природу
Женщину оштрафовали за нецензурную брань в TikTok
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Президент поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Cколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bereke Fest
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Сорвалась с крыши в Стамбуле: что известно о гибели казахстанки
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
Токаев поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Актюбинца арестовали на пять суток за нецензурную брань в TikTok
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Осенние каникулы стартовали в казахстанских школах
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Лондоне
Айдос Султангали победил призера Олимпиады и завоевал «бронзу» ЧМ
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
Исполнение поручений Президента: новые предприятия, объекты инфраструктуры и социальной сферы открылись в регионах Казахстана
Нью-Йорк голосует за запрет конных экипажей в Центральном парке
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с социально-экономическим р…
Президент подписал Указ о госнаградах за вклад в индустриал…
Президент посетил стройплощадку сортопрокатного комплекса Q…
Президенту рассказали о создании комплекса для глубокой пер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]