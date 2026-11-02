Глава государства встретился с коллективом Qarmet

В ходе рабочей поездки в Темиртау Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с коллективом и членами профсоюза АО Qarmet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале своего выступления Глава государства отметил динамичное развитие региона.

– Карагандинская область заслуженно считается краем людей труда. Радует динамичное развитие экономики региона. Особо следует отметить значительный рост экспорта несырьевой продукции. Предприятия тяжелой промышленности произвели продукцию на общую сумму 4,2 трлн тенге. Это, безусловно, впечатляющий результат. Положительная динамика сохраняется и в целом по стране. По итогам текущего года объем ВВП Казахстана достигнет 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в Центральной Азии, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%. Все эти достижения стали результатом упорного труда и масштабной созидательной работы народа Казахстана.

Президент отметил весомый вклад предприятия Qarmet в социально-экономическое развитие области. Это крупное предприятие играет значимую роль в укреплении индустриального потенциала страны. Президент обратил внимание присутствующих на непростую ситуацию, в которой Qarmet находился до недавнего времени.

– Принятые решительные меры позволили переломить ситуацию, придать мощный импульс развитию уникального комбината. Благодаря оптимизации расходов и привлечению инвестиций компания преодолела период многомиллиардных убытков. В результате в прошлом году Qarmet вышел на чистую прибыль при общей выручке 1,1 трлн тенге. Развернута масштабная программа модернизации предприятия. На ее реализацию до 2028 года будет направлено 3,5 млрд долларов. Особое внимание уделяется внедрению в производство передовых технологий и цифровых решений. Взяты на особый контроль вопросы организации и безопасности труда, – заявил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня Qarmet показывает пример высокой социальной ответственности бизнеса.

– К примеру, предприятием за свой счет полностью восстановлено трамвайное сообщение в Темиртау. Только что я проехался на трамвае, одобрил данную инициативу. Я думаю, хорошее дело сделано для жителей Темиртау. Компания инициировала социальную программу «Болашаққа жол» («Путь в будущее») для обучения и трудоустройства молодых специалистов. На первом этапе она охватит около 500 человек из разных регионов. Программа отвечает растущим потребностям страны в квалифицированных кадрах, в первую очередь в специалистах рабочих профессий. Рассчитываю, что к ней присоединятся и другие крупные предприятия, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что достижения металлургического комбината неразрывно связаны с происходящими в стране масштабными преобразованиями. Как он подчеркнул, Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

– Создан прочный каркас политической структуры нашей страны. Эти реформы проводятся, прежде всего, с целью укрепления государства, что крайне важно в условиях наступивших качественно новых, еще до конца не изученных реалий в мировой политике и экономике. И Казахстан должен хорошо подготовиться к успешному существованию в совершенно новом мире, где будет доминировать искусственный интеллект со всеми его достоинствами, недостатками и даже угрозами сложившимся устоям жизни, – сказал Касым-Жомарт Токаев.