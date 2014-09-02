Глава государства встретился с представителями общественности Костанайской области Президент 692

Аким Костанайской области Н. Садуакасов доложил Главе государства об

основных итогах социально-экономического развития региона и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Президента РК.



С кратким отчетом о деятельности также выступил министр сельского хозяйства А. Мамытбеков.



В своем выступлении Глава государства отметил, что Костанайская область собирает наибольший урожай зерновых культур, составляющий 25% от всего объема, собираемого в Казахстане.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что регион является ведущим производителем сельскохозяйственной продукции в стране и что за последние 6 лет агропромышленному комплексу области оказана серьезная государственная поддержка.



При этом Президент Казахстана обратил внимание, что положение в этой отрасли в регионе не во всем является удовлетворительным. Это касается и сохранения монокультуры зерновых, в ущерб развитию животноводства. Вместе с тем имеются большие площади пастбищных земель, которые используются по назначению только наполовину.



– Существующий потенциал области позволяет увеличить поголовье крупного рогатого скота с 400 тысяч голов до полутора миллиона, – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев также отметил, что в области не наблюдается должного эффекта от внедрения влагосберегающих технологий и диверсификации посевов.



– В области 83% площадей занимают зерновые; посевы овощей и картофеля почти не выросли, а кормовые сократились на 15 тысяч га, – сказал Президент Казахстана.



Глава государства подчеркнул, что вопрос загруженности новых перерабатывавших производств в Костанайской области вызывает серьезную обеспокоенность.



– Построили завод по переработке мяса, он работает на 50%, государственные деньги были потрачены нерационально, – сказал Глава государства. В этой связи Нурсултан Назарбаев отметил, что для эффективной реализации проектов еще до стадии финансирования необходимо осуществлять тщательные расчеты и хорошо изучать рынок.



Президент Казахстана указал на необходимость оказания внимания развитию города Аркалыка, у которого в связи с открытием новой железной дороги появляются новые перспективы и рабочие места.



Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в регионе необходимо заниматься трудоустройством сельской молодежи.



– Если молодые люди остались на селе и хотят работать, то нужно научить их заниматься хозяйством, – сказал Президент Казахстана.



Нурсултан Назарбаев также указал и на другие проблемные вопросы – высокий уровень смертности и заболеваемости туберкулезом в регионе, необходимость обеспечения питьевой водой и детскими дошкольными учреждениями.



Президент Казахстана обратил внимание, что по всем указанным вопросам требуется принятие неотложных мер.



В завершение Глава государства пожелал участникам встречи благополучия и успехов.



В свою очередь представители аграрных предприятий области поблагодарили Нурсултана Назарбаева за постоянное внимание к вопросам сельского хозяйства и отметили своевременность принятия мер по развитию отрасли.