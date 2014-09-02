Глава государства встретился с представителями общественности Костанайской области

Президент
692
Аким Костанайской области Н. Садуакасов доложил Главе государства об
основных итогах социально-экономического развития региона и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Президента РК.

С кратким отчетом о деятельности также выступил министр сельского хозяйства А. Мамытбеков.

В своем выступлении Глава государства отметил, что Костанайская область собирает наибольший урожай зерновых культур, составляющий 25% от всего объема, собираемого в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что регион является ведущим производителем сельскохозяйственной продукции в стране и что за последние 6 лет агропромышленному комплексу области оказана серьезная государственная поддержка.

При этом Президент Казахстана обратил внимание, что положение в этой отрасли в регионе не во всем является удовлетворительным. Это касается и сохранения монокультуры зерновых, в ущерб развитию животноводства. Вместе с тем имеются большие площади пастбищных земель, которые используются по назначению только наполовину.

– Существующий потенциал области позволяет увеличить поголовье крупного рогатого скота с 400 тысяч голов до полутора миллиона, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в области не наблюдается должного эффекта от внедрения влагосберегающих технологий и диверсификации посевов.

– В области 83% площадей занимают зерновые; посевы овощей и картофеля почти не выросли, а кормовые сократились на 15 тысяч га, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что вопрос загруженности новых перерабатывавших производств в Костанайской области вызывает серьезную обеспокоенность.

– Построили завод по переработке мяса, он работает на 50%, государственные деньги были потрачены нерационально, – сказал Глава государства. В этой связи Нурсултан Назарбаев отметил, что для эффективной реализации проектов еще до стадии финансирования необходимо осуществлять тщательные расчеты и хорошо изучать рынок.

Президент Казахстана указал на необходимость оказания внимания развитию города Аркалыка, у которого в связи с открытием новой железной дороги появляются новые перспективы и рабочие места.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в регионе необходимо заниматься трудоустройством сельской молодежи.

– Если молодые люди остались на селе и хотят работать, то нужно научить их заниматься хозяйством, – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также указал и на другие проблемные вопросы – высокий уровень смертности и заболеваемости туберкулезом в регионе, необходимость обеспечения питьевой водой и детскими дошкольными учреждениями.

Президент Казахстана обратил внимание, что по всем указанным вопросам требуется принятие неотложных мер.

В завершение Глава государства пожелал участникам встречи благополучия и успехов.

В свою очередь представители аграрных предприятий области поблагодарили Нурсултана Назарбаева за постоянное внимание к вопросам сельского хозяйства и отметили своевременность принятия мер по развитию отрасли.

Популярное

Все
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В Уральске прошел обучающий семинар для комплаенс-офицеров
Мопеды: теперь только по правилам
Быстрого решения для «черного неба» нет
Развитие ключевых направлений ведомства
Не только учить, но и учиться
Начните управлять своим бюджетом
Зрелищно, ярко, динамично
Край трудолюбивых дехкан
Дошедший до Берлина
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
Наполнять сердца добром
Территория талантов
Свиристели уж запели
Сократить расходы и лишние структуры можно благодаря IT-технологиям
«Серебряный» забег в Канаде
Земля неприкосновенная
В поисках духовного контакта
Безопасность военнослужащих – главная забота армии
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Ключевые аспекты реформирования системы правосудия обсудили…
Токаев произвел ряд назначений
Токаев поздравил Эрдогана с днем рождения
Токаев поручил главе кабмина усилить работу по росту эконом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]