Глава государства встретился с представителями общественности Костанайской области

Аким Костанайской области Н. Садуакасов доложил Главе государства об
основных итогах социально-экономического развития региона и задачах на
предстоящий период, сообщает пресс-служба Президента РК.
С кратким отчетом о деятельности также выступил
министр сельского хозяйства А. Мамытбеков.
В своем выступлении Глава государства отметил, что Костанайская область
собирает наибольший урожай зерновых культур, составляющий 25% от всего
объема, собираемого в Казахстане.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что регион является ведущим
производителем сельскохозяйственной продукции в стране и что за
последние 6 лет агропромышленному комплексу области оказана серьезная
государственная поддержка.
При этом Президент Казахстана обратил внимание, что положение в этой
отрасли в регионе не во всем является удовлетворительным. Это касается и
сохранения монокультуры зерновых, в ущерб развитию животноводства.
Вместе с тем имеются большие площади пастбищных земель, которые
используются по назначению только наполовину.
– Существующий потенциал области позволяет увеличить поголовье крупного
рогатого скота с 400 тысяч голов до полутора миллиона, – сказал Глава
государства.
Нурсултан Назарбаев также отметил, что в области не наблюдается
должного эффекта от внедрения влагосберегающих технологий и
диверсификации посевов.
– В области 83% площадей занимают зерновые; посевы овощей и картофеля
почти не выросли, а кормовые сократились на 15 тысяч га, – сказал
Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что вопрос загруженности новых
перерабатывавших производств в Костанайской области вызывает серьезную
обеспокоенность.
– Построили завод по переработке мяса, он работает на 50%,
государственные деньги были потрачены нерационально, – сказал Глава
государства.
В этой связи Нурсултан Назарбаев отметил, что для эффективной
реализации проектов еще до стадии финансирования необходимо осуществлять
тщательные расчеты и хорошо изучать рынок.
Президент Казахстана указал на необходимость оказания внимания развитию
города Аркалыка, у которого в связи с открытием новой железной дороги
появляются новые перспективы и рабочие места.
Кроме того, Глава государства подчеркнул, что в регионе необходимо заниматься трудоустройством сельской молодежи.
– Если молодые люди остались на селе и хотят работать, то нужно научить
их заниматься хозяйством, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также указал и на другие проблемные вопросы –
высокий уровень смертности и заболеваемости туберкулезом в регионе,
необходимость обеспечения питьевой водой и детскими дошкольными
учреждениями.
Президент Казахстана обратил внимание, что по всем указанным вопросам требуется принятие неотложных мер.
В завершение Глава государства пожелал участникам встречи благополучия и успехов.
В свою очередь представители аграрных предприятий области
поблагодарили Нурсултана Назарбаева за постоянное внимание к вопросам
сельского хозяйства и отметили своевременность принятия мер по развитию
отрасли.