Глава государства встретился с выпускниками МГИМО

Президент Нурсултан Назарбаев провел встречу с выпускниками Московского государственного института международных отношений, сообщает
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
В ходе беседы Глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.
"МГИМО всегда был особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза.
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во встрече приняли участие председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член Совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
В ходе беседы Глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.
"МГИМО всегда был особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза.
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.