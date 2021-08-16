Глава государства выразил соболезнования родным Амангельды Сейтхана

Фото: facebook.com/Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье и родным известного журналиста Амангельды Сейтхана. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Kazpravda.kz
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"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, спортивного комментатора Амангельды Сейтхана. Амангельди Муатканулы внес неоценимый вклад в развитие казахстанской спортивной журналистики. Уверен, что его имя запомнится навсегда и будет вписано золотыми буквами в историю казахского телевидения", - говорится в телеграмме Президента.
Амангельды Сейтханов родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области.
"Журналист последние две недели находился в реанимации и скончался от коронавируса. От имени коллектива телерадиокорпорации "Казахстан" выражаем соболезнования родным и близким журналиста", - опубликовал сообщение телеканал "Qazsport" в Instagram.