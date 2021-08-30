Глава государства выразил соболезнования родным писателя Несипбека Даутайулы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким известного писателя, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Даутайулы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Kazpravda.kz.

"Несипбек Даутайулы плодотворно работал в сфере печати. Руководил филиалом Союза писателей Казахстана по Жамбылской области. Внес большой вклад в приумножение духовно-культурного богатства страны. Весомы и его успехи как талантливого писателя на творческом поприще. Захватывающие произведения получили высокую оценку читателей, были удостоены литературных премий", - отметил Президент.

Напомним, сегодня стало известно о том, что на 75-м году жизни скончался известный казахстанский писатель Несипбек Даутайулы.

Он родился 30 февраля 1947 года в колхозе имени Кирова Кордайского района Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет. Работал корреспондентом в Жамбылской областной газете. В последние годы был главным редактором журнала, директором Жамбылского областного филиала Союза писателей.

Победитель литературного конкурса, посвященного 100-летию Г. Мустафина, международного литературного конкурса «Дарабоз». Награжден медалями, посвященными Независимости РК, 10-летию Астаны. В конкурсе «Лучший роман», организованный Национальной библиотекой РК, приза удостоился его роман «Құдірет пен қасірет».

В качестве литературного и духовного наследия он оставил такие произведения, как «Ақ көгершін», «Алма ағашының бұтағы», «Әнім сен едің», «Құдірет пен Қасірет», «Көгілдір көйлекті келіншек», «Ойынды еті он бөлек», избранные произведения в ІІ томах, «Аты жоқ әңгіме», «Кісі иесі». При жизни часть произведений писателя была издана на турецком языке под названием «Жол».

