Глава государства выразил соболезнования вице-президенту ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние слова поддержки семье Аль Мактум в этот скорбный час

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев направил вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму телеграмму соболезнования в связи с кончиной его брата – шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил значительный вклад шейха Ахмеда Аль Мактума в развитие Объединенных Арабских Эмиратов, укрепление национальной безопасности и обеспечение экономического роста.

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние слова поддержки семье Аль Мактум в этот скорбный час.