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На этой площадке детально рассматриваются различные аспекты международного научного сотрудничества.

«Это весьма актуальная тема, поскольку в нынешних условиях нестабильности и неопределенности мировому университетскому сообществу необходимо обозначить свою позицию и высказать свои предложения. Представители научного сообщества вносят весомый вклад в снижение международной напряженности. Сегодня прозвучало немало ценных соображений и конструктивных идей, касающихся развития науки и решения других актуальных вопросов. Несомненно, все они будет способствовать укреплению потенциала высшего образования в Казахстане и за рубежом», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в эпоху повсеместной цифровизации и искусственного интеллекта науке и образованию отводится особое место в развитии мировой цивилизации.

«Наука – общее достояние всего человечества. Мировое сообщество должно осознанно находить практическое применение каждому достижению в науке и образовании ради процветания наших стран и повышения качества жизни наших граждан. Можно с уверенностью сказать, что именно в этом и состоит главная задача Форума стратегических партнеров». Данное мероприятие, объединившее выдающихся ученых и мыслителей со всего мира ради общей цели, проходит в исторический для нашей страны момент. В этом году Казахстан отмечает 35-летие Независимости», - говорит Президент.

По его словам, к знаменательному рубежу нашей Независимости Казахстан подошел как передовое, устремленное в будущее государство с высоким международным авторитетом и значительным экономическим потенциалом. Наша страна занимает лидирующие позиции в регионе и пользуется широким признанием в мире. За прошедшие годы наш народ успешно преодолел немало рубежей. Укрепив единство народа, упрочив государственность, мы возродили нашу уникальную цивилизацию Великой степи.