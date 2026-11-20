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«Прежде всего хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником! Этот особо значимое для нас событие, поскольку сельское хозяйство – это стратегически важная отрасль экономики нашей страны. Сегодня мы по традиции собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы аграрного сектора страны. На этот форум приехали опытные специалисты, крестьяне, фермеры, одним словом, люди труда из всех регионов страны», - сказал Глава государства.

Он поблагодарил всех выступавших сегодня, в том числе инвесторов, за конструктивные предложения по экономии водных ресурсов, рационального использования пастбищ, улучшения социального положения тружеников села и решению других актуальных вопросов.



Правительству и профильному министерству необходимо учесть все высказанные мнения, отметил Президент. Он подчеркнул, что работники аграрной отрасли вносят весомый вклад в развитие села и процветание всей страны.