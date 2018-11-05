Глава государства запустит работу Astana Hub

Президент
Фото: пресс-служба Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустит работу международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Inform.kz.

"Создание инновационной системы запускается сегодня. Завтра Президент объявит официальное начало работы международного технопарка Astana Hub, который станет рождением нового дня современной хроники технологического развития РК", – отметил он в ходе выступления на международном инновационном форуме Digital Bridge в Астане.

По его словам, Казахстан, будучи одним из основных маршрутов Великого шелкового пути, стремится стать цифровым мостом между Азией и Европой.

Напомним, в Астане стартовал форум Astana Hub. Форум организован Министерством информации и коммуникаций РК при поддержке АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

"Наше мероприятие посвящено инновациям в сфере цифровизации, и является одним из глобальных форумов на пространстве СНГ. К нам приехали более 2,5 тысячи участников, представителей передовых крупных компаний. Здесь мы даем старт открытию нашей миссии. Будем обмениваться опытом в сфере цифровизации", – сообщил министр.

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