Послание Президента
Глава государства заявил о необходимости "пилотной" оцифровки ряда предприятий
Глава государства Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости реализовать пилотный проект по оцифровке промышленных предприятий. Об этом Президент РК сообщил в своем ежегодном Послании народу Казахстана, передает Kazpravda.kz.

"Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции. Они должны в первую очередь стимулировать трансферт технологий. Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить. Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений", – говорится в тексте Послания, опубликованного на официальном сайте Президента РК. 

Президент подчеркнул, что она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных центров, таких как Назарбаев Университет, МФЦА и Международный технопарк IT-стартапов. Также Глава государства отметил, что серьезного пересмотра требует организация деятельности Парка инновационных технологий "Алатау".

"Основными факторами успеха инновационной экосистемы являются стимулирование спроса на новые технологии со стороны реального сектора и функционирование частного рынка венчурного финансирования", – отметил Президент.

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