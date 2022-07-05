Глава холдинга "Байтерек" высказался о покупке "Сбербанка Казахстан"

Председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев заявил, что холдинг стремится завершить сделку по покупке «Сбербанка Казахстан» как можно быстрее, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мировая практика такова, что текущие сделки по слиянию и поглощению мы стараемся не комментировать. Я могу подтвердить только ход ведения переговоров. Переговоры ведутся, и по каким-то конкретным параметрам – ни по транзакциям, ни по срокам – я вас сориентировать не могу. Но мы стараемся завершить (сделку – прим. ред.) как можно быстрее», – сообщил Канат Шарлапаев.