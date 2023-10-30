Глава КазАвтоЖол покинул свой пост

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Мейрхат Касымбаев покинул пост главы «АО «НК «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz со ссылкой на личный аккаунт Касымбаева в Instagram

Фото: @kassymbayevmeirkhat

«Сегодня по собственному желанию покидаю пост председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол». В течение практически двух лет мы с моими коллегами бросили все силы на то, чтобы завершить так называемые дорожные «долгострои». Проведена огромная работа», – сообщил Мейрхат Касымбаев в социальных сетях.

По его данным, за два года уложено 7 млн тонн асфальтобетонной смеси – это около 2,5 тыс. км нового асфальта.

Так же он сообщил, что «реанимированы и подходят к завершению проблемные объекты Атырау-Астрахань, Казталовка-Жанибек-гр.РФ, Униге-Бисен-Сайхын. Практически полностью обеспечен комфортный проезд по направлениям Актобе-Кандыагаш, Ушарал-Достык, Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск, Караганда-Балхаш, Курты- Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал и др.».

«Не секрет, что автодорожная отрасль многократно подвергалась критике как со стороны руководства страны, так и населения. Есть, так скажем, определенный ряд проблемных вопросов, к решению которых необходимо подходить системно. По поручению президента в целях урегулирования текущей ситуации с прошлого года ведутся работы по реформированию отрасли. Так, инициированы вопросы полноценного применения международных общепринятых правил и контрактов, которые позволят поменять подход к планированию проекта и перейти от количества к качеству», – пишет Касымбаев.

Так же он выразил благодарность всем коллегам, добросовестным подрядчикам, и каждому дорожнику, находящемуся на линии.

Мейрхат Касымбаев был назначен на пост председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» в феврале 2022 года.

#КазАвтоЖол

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