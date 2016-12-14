Глава KAZNEXT INVEST прокомментировал создание экспортного центра

Экономика
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Ксения Воронина
Фото ©Марата Куракова/Kazpravda.kz
Председатель правления АО "Национальное агенство KAZNEX INVEST" Борисбий Жангуразов прокомментировал журналистам создание в Казахстане национального экспортного центра, который возьмет на себя функции ряда госорганов и нацагентства, передает Kazpravda.kz.

Напомним, что Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" предложила создать новый экспортный центр и готова выступить его координатором.

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"Сейчас высказываются различные идеи, потому что экспорт является важным элементом для поддержания курса национальной валюты, торгового баланса Казахстана. Правительство уделяет все больше внимания экспорту. Недавно введены новые инструменты, как торгово-экспортное финансирование через Банк развития Казахстана. И есть идеи по созданию экспортного центра, которые будут объединять различные инструменты, но окончательное решение еще не принято. Как только оно будет принято, мы об этом сразу узнаем", – сказал глава KAZNEX INVEST перед казахстанско-израильским бизнес-форумом, который проводится в рамках визита Премьер-министра Израиля Бильямина Нетаньяху в РК.

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Экспортный центр должен обеспечить как связь с госорганами, так и эффективное использование инфраструктуры дипломатической службы за рубежом, выполнение функций по поддержке экспорта, страхования и финансирования, а также объединение функций КазЭспортГарант, KAZNEX INVEST, фонда "Даму", представительств МНЭ РК за рубежом.

Акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан – национальный институт развития, призванный содействовать развитию и продвижению казахстанского несырьевого экспорта и привлечению прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики.

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