Глава KAZNEXT INVEST прокомментировал создание экспортного центра

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Председатель правления АО "Национальное агенство KAZNEX INVEST" Борисбий Жангуразов прокомментировал журналистам создание в Казахстане национального экспортного центра, который возьмет на себя функции ряда госорганов и нацагентства, передает Kazpravda.kz
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Напомним, что Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" предложила
создать новый экспортный центр и готова выступить его координатором.
"Сейчас высказываются различные идеи, потому что экспорт является важным элементом для поддержания курса национальной валюты, торгового баланса Казахстана. Правительство уделяет все больше внимания экспорту. Недавно введены новые инструменты, как торгово-экспортное финансирование через Банк развития Казахстана. И есть идеи по созданию экспортного центра, которые будут объединять различные инструменты, но окончательное решение еще не принято. Как только оно будет принято, мы об этом сразу узнаем", – сказал глава KAZNEX INVEST перед казахстанско-израильским бизнес-форумом, который проводится в рамках визита Премьер-министра Израиля Бильямина Нетаньяху в РК.
Экспортный центр должен обеспечить как связь с госорганами, так и эффективное использование инфраструктуры дипломатической службы за рубежом, выполнение функций по поддержке экспорта, страхования и финансирования, а также объединение функций КазЭспортГарант, KAZNEX INVEST, фонда "Даму", представительств МНЭ РК за рубежом.
Акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST" Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан – национальный институт развития, призванный содействовать развитию и продвижению казахстанского несырьевого экспорта и привлечению прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики.