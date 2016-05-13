В АО "Казпочта" открыта вакансия заместителя председателя правления по продажам (члена правления) – Chief commercial officer. Об этом сообщил глава почтового оператора Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.
Функциональные обязанности зампреда заключаются в следующем: 1. Исполнение плана продаж (продажи состоят из двух блоков – B2B, B2C) по трем направлениям: a) почтово-логистические b) финансовые c) агентские услуги сторонних организаций (финансовых и нефинансовых) через нашу сеть
2.Проведение маркетинговых (рекламных) активностей для исполнения плана продаж.
"Тут все просто: реклама – двигатель продаж. Какой вид услуги, где рекламировать, какой вид коммуникаций эффективен, для какого сегмента клиентов", – пояснил Мусин.
3. Контроль за качеством продаваемых услуг (call-центр, ситуационный центр, mistery shoppers и т. д.). 4. Управление сетью продаж.
"Под сетью понимаются отделения Казпочты, их количество равно 3 200, на разных уровнях (город, райцентр, село)", – уточнил глава Казпочты.
5. Предложения по изменению, совершенствованию пакета услуг (сервисов, продуктов).
"Так как в зоне управления у данного члена правления находятся контроль качества и управление сетью продаж, – это единственный человек из правления, который постоянно находится "в поле" и на контакте с клиентами, он должен понимать и говорить, что нужно изменять в продукте, как нужно совершенствовать тот или иной вид услуги и так далее", – прокомментировал Багдат Мусин.
К кандидату на пост зампреда по продажам предъявляются следующие требования:
1. опыт работы по налаживанию процессов продаж в организациях с широкой сетью продаж (такие как банки второго уровня, телекоммуникационные компании или любые ритейл-компании) 2. опыт работы в финорганизациях (требование Нацбанка для включения в Правление финорганизации, в список которых входит наша Компания) 3. наличие степени MBA (приветствуется) 4. знание англ. языка (приветствуется)