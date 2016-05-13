Политика
Глава Казпочты ищет нового зампреда
В АО "Казпочта" открыта вакансия заместителя председателя правления по продажам (члена правления) – Chief commercial officer. Об этом сообщил глава почтового оператора Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

Функциональные обязанности зампреда заключаются в следующем:
1. Исполнение плана продаж (продажи состоят из двух блоков – B2B, B2C) по трем направлениям:
a) почтово-логистические
b) финансовые
c) агентские услуги сторонних организаций (финансовых и нефинансовых) через нашу сеть

2.Проведение маркетинговых (рекламных) активностей для исполнения плана продаж.

"Тут все просто: реклама – двигатель продаж. Какой вид услуги, где рекламировать, какой вид коммуникаций эффективен, для какого сегмента клиентов", – пояснил Мусин.

3. Контроль за качеством продаваемых услуг (call-центр, ситуационный центр, mistery shoppers и т. д.).
4. Управление сетью продаж.

"Под сетью понимаются отделения Казпочты, их количество равно 3 200, на разных уровнях (город, райцентр, село)", – уточнил глава Казпочты.

5. Предложения по изменению, совершенствованию пакета услуг (сервисов, продуктов).

"Так как в зоне управления у данного члена правления находятся контроль качества и управление сетью продаж, – это единственный человек из правления, который постоянно находится "в поле" и на контакте с клиентами, он должен понимать и говорить, что нужно изменять в продукте, как нужно совершенствовать тот или иной вид услуги и так далее", – прокомментировал Багдат Мусин.

К кандидату на пост зампреда по продажам предъявляются следующие требования:

1. опыт работы по налаживанию процессов продаж в организациях с широкой сетью продаж (такие как банки второго уровня, телекоммуникационные компании или любые ритейл-компании)
2. опыт работы в финорганизациях (требование Нацбанка для включения в Правление финорганизации, в список которых входит наша Компания)
3. наличие степени MBA (приветствуется)
4. знание англ. языка (приветствуется)

"Если кто-то считает, что сможет помочь мне в управлении столь непростой компанией, как Казпочта, прошу скидывать ваши резюме на hr@kazpost.kz. Также описание вакансии можно посмотреть на сайте hh и в мобильной версии: https://hh.kz/vacancy/17018574 и https://m.hh.kz/vacancy/17018574", – сообщил Мусин.

Отметим, в комментариях к опубликованному на персональной странице Багдата Мусина в соцсети посту подписчики предлагают кандидатуры на вакантное место.

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