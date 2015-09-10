Глава "Казпочты" учил подчиненных работать со смартфонами
Почтальонам Астанинского почтамта выдали новую униформу и смартфоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".
Форма сшита из водостойкого материала синего цвета с желтой вставкой на предплечье и имеет светоотражающие элементы в виде полосок на рукавах, а также на спине в виде надписи KAZPOST.
В смартфон, уточнили в "Казпочте", загружено специальное приложение "Ходовик", которое разработано для оптимизации бумажной работы почтальона. Как заметили разработчики, ранее почтальоны, доставляя газеты и журналы, должны были возвращаться в отделение для заполнения квитанции о доставке и бумажного отчета. Глава компании лично продемонстрировал работу приложения сотрудникам в Астане.
"Теперь почтальонам достаточно отметить галочкой статус о доставке в приложении "Ходовик", и информация будет автоматически синхронизирована с системой. Это заменит бумажный отчет и квитанцию о доставке. Приложение будет обновляться с учетом обратной связи почтальонов, что в дальнейшем позволит максимально оптимизировать работу наших сотрудников по всему Казахстану", – прокомментировал новшество руководитель пресс-службы компании Байрам Азизов.
В течение года в смартфоны почтальонов планируется внедрить функцию GPS-навигации, а также интегрировать устройства с сортировочным центром компании. Благодаря этому ежедневно будет обновляться информация в системе и формироваться маршрут почтальона на следующий день.
Напомним, об обеспечении почтальонов современными смартфонами для облегчения каждодневной работы глава "Казпочты" Багдат Мусин заявил еще в апреле текущего года.
"Мы будем пересматривать образ почтальона. Чтобы модернизировать и улучшить их работу, каждого почтальона в городах и областных центрах в этом году обеспечат смартфоном. Туда им будут сбрасывать заказы, это минимизирует лишнее хождение между офисом и адресатами. Почтальон будет отмечать, произошла ли доставка, а также сможет принимать платежи за комуслуги и так далее. То есть к смартфону ему выдадут специальный принтер, который будет распечатывать чеки", – сказал тогда председатель правления.
Ранее глава "Казпочты" сообщал о том, что почтальонам выдадут "мобильные постманы" нового поколения, которые будут в виде смартфонов со встроенным принтером.