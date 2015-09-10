Технологии
Глава "Казпочты" учил подчиненных работать со смартфонами
Почтальонам Астанинского почтамта выдали новую униформу и смартфоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".

Форма сшита из водостойкого материала синего цвета с желтой вставкой на предплечье и имеет светоотражающие элементы в виде полосок на рукавах, а также на спине в виде надписи KAZPOST.

55f1436cd3d241441874796.jpg

В смартфон, уточнили в "Казпочте", загружено специальное приложение "Ходовик", которое разработано для оптимизации бумажной работы почтальона. Как заметили разработчики, ранее почтальоны, доставляя газеты и журналы, должны были возвращаться в отделение для заполнения квитанции о доставке и бумажного отчета. Глава компании лично продемонстрировал работу приложения сотрудникам в Астане.

55f1449fc00e11441875103.jpg

"Теперь почтальонам достаточно отметить галочкой статус о доставке в приложении "Ходовик", и информация будет автоматически синхронизирована с системой. Это заменит бумажный отчет и квитанцию о доставке. Приложение будет обновляться с учетом обратной связи почтальонов, что в дальнейшем позволит максимально оптимизировать работу наших сотрудников по всему Казахстану", – прокомментировал новшество руководитель пресс-службы компании Байрам Азизов.

В течение года в смартфоны почтальонов планируется внедрить функцию GPS-навигации, а также интегрировать устройства с сортировочным центром компании. Благодаря этому ежедневно будет обновляться информация в системе и формироваться маршрут почтальона на следующий день.

Напомним, об обеспечении почтальонов современными смартфонами для облегчения каждодневной работы глава "Казпочты" Багдат Мусин заявил еще в апреле текущего года. 

"Мы будем пересматривать образ почтальона. Чтобы модернизировать и улучшить их работу, каждого почтальона в городах и областных центрах в этом году обеспечат смартфоном. Туда им будут сбрасывать заказы, это минимизирует лишнее хождение между офисом и адресатами. Почтальон будет отмечать, произошла ли доставка, а также сможет принимать платежи за комуслуги и так далее. То есть к смартфону ему выдадут специальный принтер, который будет распечатывать чеки", – сказал тогда председатель правления.

Ранее глава "Казпочты" сообщал о том, что почтальонам выдадут "мобильные постманы" нового поколения, которые будут в виде смартфонов со встроенным принтером.

Популярное

Все
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
Казахстан вступил в эпоху глобальных перемен – историк
"Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны" – глава Минздрава об убийстве врача в Алматы
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 5 апреля
Жестокое избиение толпой мужчин работника СТО попало на видео в Алматы
Что только ни делают в органах внутренних дел, чтобы изжить воровство в Казахстане
Важно, чтобы Казахстан не использовался для обхода антироссийских санкций – МИД РК
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
Вакцинация и ревакцинация Pfizer – что нужно знать казахстанцам
Не могут воспользоваться сертификатами за сданные в утиль авто жители Шымкента
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Претензии в адрес одной из самых больших торговых сетей высказали производители продуктов СКО
Токаев поручил усилить контроль за возвратом неиспользуемых земель
Известный политолог проанализировал новые реформы Токаева
Чем интересны древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш мола и Сыганак
Резкое повышение температуры воздуха на территории Актюбинской области ускорило поток талых вод.
К чему должны привести новые политические реформы Токаева, рассказал экс-депутат
Эмир Катара совершит государственный визит в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 апреля
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Россия решила кардинально сократить боевые действия в Украине
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma

Читайте также

Технологии
Сервис "Электронное личное дело" запустили в Казахстане для…
Технологии
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Сем…
Технологии
Активные исследования в области искусственного интеллекта п…
Технологии
Цифровые документы выведены на популярные среди казахстанце…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021