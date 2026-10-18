Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе

Марат Омаров и аким области Асхат Шахаров посетили стройплощадку, а также ознакомились с футбольной инфраструктурой город

Фото: Акимат региона

Президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров вместе с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Строительную площадку они посетили накануне футбольного матча между командами «Актобе» и «Ордабасы».

Представитель подрядной организации рассказал о текущих этапах строительства, выполненных работах и технических особенностях будущего стадиона.

«Строительство нового стадиона и дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры региона направлены на поддержку отечественного футбола, создание условий для подготовки молодых спортсменов и вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия спортом», — сообщили в акимате Актюбинской области.

В рамках визита Марат Омаров также посетил крытый футбольный манеж, который позволяет спортсменам тренироваться круглый год независимо от погодных условий.

Как отметили в акимате, этот спортивный объект является уникальным для западного Казахстана. В 2024 году манеж представили Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

В регионе продолжают развивать спортивную инфраструктуру, чтобы сделать занятия футболом и другими видами спорта доступнее для жителей, в том числе детей и молодежи.

В акимате подчеркнули, что строительство стадиона и развитие футбольных объектов должны создать дополнительные возможности для подготовки молодых спортсменов и популяризации массового спорта.