Белый дом решил сменить директора по кибербезопасности Кернкросса после сбоев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
Шон Кернкросс покидает пост. Новый глава аппарата президента Стивен Миллер настоял на его уходе, поскольку тот «не обладал достаточной квалификацией в сфере кибербезопасности», сообщает Axios.
Это произошло спустя несколько дней после глобального сбоя в Microsoft и остановки авиасообщения по всей стране, из-за которой было задержано и отменено более 18 тыс. рейсов, отмечает Reuters.
«Президент полностью поддержал увольнение Шона Кернкросса с занимаемой должности», - сообщил собеседник.
Преемника должен утвердить сенат, который с января перейдет под контроль демократов. По данным Axios, Кернкросса сменит Кирстен Дэвис. Об этом также сообщает CBS News. В Пентагоне Дэвис была главным советником министра обороны Пита Хегсета по всем вопросам, касающимся кибербезопасности. Она также работала в таких компаниях, как Estée Lauder, Barclays-Africa Group, Hewlett Packard и Siemens. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Кернкросс представлял главу аппарата Белого дома в комитетах Совета национальной безопасности, а затем возглавил «Корпорацию вызовов тысячелетия» (Millennium Challenge Corporation), федеральное агентство по оказанию иностранной помощи.
«Для меня было огромной честью работать в команде президента Дональда Трампа. Покидая пост директора по вопросам кибербезопасности, я испытываю невероятную гордость за проделанную нами работу - укрепление кибербезопасности Америки, защиту критически важной инфраструктуры, противодействие внешним угрозам, а также создание условий, чтобы Америка заняла лидирующие позиции в мире в сфере сверхразумных технологий», - заявил Кернкросс. По профессии юрист, он занимал этот пост с августа 2025 года.
13 ноября в США на несколько часов было приостановлено авиасообщение из-за масштабного сбоя в системе. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выяснило, что причиной стал единственный маршрутизатор в штате Арканзас, сообщает CNN. Министр транспорта США Шон Даффи пояснил, что велись работы по замене устаревших медных проводов на оптоволокно, их проводила технологическая компания L3Harris. Из-за этого возникла проблема с маршрутизатором, который начал перегружать другие системы управления воздушным движением.
Перед этим глобальный сбой был зафиксирован в работе Microsoft. Проблемы были с Outlook, Teams, Copilot и другими приложениями Microsoft 365. Компания объяснила произошедшее повышенной нагрузкой на серверы: часть оборудования стала недоступна, из-за чего нагрузка на оставшуюся инфраструктуру выросла. Признаков кибератаки в компании не обнаружили.