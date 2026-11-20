Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Шон Кернкросс покидает пост. Новый глава аппарата президента Стивен Миллер настоял на его уходе, поскольку тот «не обладал достаточной квалификацией в сфере кибербезопасности», сообщает Axios.

Это произошло спустя несколько дней после глобального сбоя в Microsoft и остановки авиасообщения по всей стране, из-за которой было задержано и отменено более 18 тыс. рейсов, отмечает Reuters.

«Президент полностью поддержал увольнение Шона Кернкросса с занимаемой должности», - сообщил собеседник.

Преемника должен утвердить сенат, который с января перейдет под контроль демократов. По данным Axios, Кернкросса сменит Кирстен Дэвис. Об этом также сообщает CBS News. В Пентагоне Дэвис была главным советником министра обороны Пита Хегсета по всем вопросам, касающимся кибербезопасности. Она также работала в таких компаниях, как Estée Lauder, Barclays-Africa Group, Hewlett Packard и Siemens. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Кернкросс представлял главу аппарата Белого дома в комитетах Совета национальной безопасности, а затем возглавил «Корпорацию вызовов тысячелетия» (Millennium Challenge Corporation), федеральное агентство по оказанию иностранной помощи.

«Для меня было огромной честью работать в команде президента Дональда Трампа. Покидая пост директора по вопросам кибербезопасности, я испытываю невероятную гордость за проделанную нами работу - укрепление кибербезопасности Америки, защиту критически важной инфраструктуры, противодействие внешним угрозам, а также создание условий, чтобы Америка заняла лидирующие позиции в мире в сфере сверхразумных технологий», - заявил Кернкросс. По профессии юрист, он занимал этот пост с августа 2025 года.

13 ноября в США на несколько часов было приостановлено авиасообщение из-за масштабного сбоя в системе. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выяснило, что причиной стал единственный маршрутизатор в штате Арканзас, сообщает CNN. Министр транспорта США Шон Даффи пояснил, что велись работы по замене устаревших медных проводов на оптоволокно, их проводила технологическая компания L3Harris. Из-за этого возникла проблема с маршрутизатором, который начал перегружать другие системы управления воздушным движением.

Перед этим глобальный сбой был зафиксирован в работе Microsoft. Проблемы были с Outlook, Teams, Copilot и другими приложениями Microsoft 365. Компания объяснила произошедшее повышенной нагрузкой на серверы: часть оборудования стала недоступна, из-за чего нагрузка на оставшуюся инфраструктуру выросла. Признаков кибератаки в компании не обнаружили.