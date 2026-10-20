Глава кинопроизводства Netflix отправлен в отставку

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Netflix уволил Дэна Лина, возглавлявшего кинопроизводство стриминга с апреля 2024 года. Официальных комментариев по этому поводу компания пока не дала. Имя преемника станет известно позже: его представит новый новый контент-директор Питер Райс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Как отмечается, при Лине Netflix заметно изменил курс. Если при его предшественнике Скотте Стюбере стриминг давал полную финансовую свободу таким режиссерам, как Мартин Скорсезе, Дэвид Финчер, Альфонсо Куарон, Стивен Содерберг, то Лин сделал ставку на среднебюджетные проекты, удобные для алгоритмов. Качество фильмов упало, а отношения с режиссерами, создававшими Netflix его репутацию, испортились.

Лин не скрывал своего подхода. В начале года он заявил The New York Times, что режиссеры, которые хотят выхода их работ в кинотеатрах, это "те, с кем мы просто не будем работать". После этого звезды начали уходить. Дэвид Финчер разорвал сделку с Netflix после конфликта с Лином: режиссер требовал масштабных пересъемок его нового фильма, стриминг отказал, согласившись лишь на несколько дополнительных дней. Были и серьезные трения с такими постановщиками, как Грета Гервиг, а Бен Аффлек приватно признавался, что не выносит Лина.

Кризис Netflix принимает угрожающие масштабы

Ситуация для Netflix складывается непросто. Вовлеченность аудитории в первой половине 2026 года выросла всего на два процента, а акции упали более чем на 40 процентов после неудачной попытки приобрести Warner Bros. Кроме того, компания сократила около 1000 сотрудников, что стало крупнейшей волной увольнений с 2022 года.

