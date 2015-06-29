Глава КНБ рассказал о воюющих в Сирии и Ираке казахстанцах
Шынар Оспанова
О воюющих в Сирии и Ираке казахстанцах рассказал Нуртай Абыкаев на региональной конференции стран центральной и южной Азии по противодействию насильственному экстремизму, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В настоящее время в вооруженном конфликте в Сирии и Ираке участвуют более 150 казахстанцев, вместе с ним находятся свыше 200 жен, вдов боевиков и их детей. Иногда журналисты задают вопрос: зачем нужно препятствовать выезду таких людей, они сами выбирают свой путь. Если хотят погибнуть, как погибли десятки казахстанцев в Афганистане, Сирии – это их право. Но мы не склонны считать нормальным, когда наши граждане становятся военными преступниками, террористами и погибают вдали от Родины", – отметил Нуртай Абыкаев в своем выступлении.
Кроме того, по его словам, не исключено, что некоторые из этих людей, запутавшись в духовно-нравственных ориентирах, получив профессиональные навыки в террористической борьбе и уничтожении себе подобных, вполне могут вернуться с искалеченным сознанием и далеко идущими намерениями.
"Еще один аспект проблемы: чрезмерное внимание к ДАИШ в Интернете и СМИ, нередко искаженное и противоправное, подталкивает доморощенных экстремистов объединиться в совершении террористических актов в своих странах. Казахстан выстраивает и последовательно совершенствует в этом отношении национальную систему противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Мы отчетливо осознаем, что преодоление любых видов экстремизма и международного терроризма требует коллективных усилий большинства государств и народов нашей планеты и всего мирового сообщества", – добавил Нуртай Абыкаев.