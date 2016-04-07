Глава Комитета по ЧС проверил организацию проводимых противопаводковых мероприятий в Атбасаре
Председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер прибыл в Атбасар с целью проверки организации проводимых работ по эвакуации населения и инженерной защиты города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Кроме того, с целью определения состояния паводковой обстановки на реке Жабай был совершен облет водного объекта.
Напомним, 7 апреля 2016 года в связи с повышением уровня воды в реке Жабай до критического уровня в Атбасаре спасательными подразделениями департамента по ЧС Акмолинской области и местными исполнительными органами начаты работы по эвакуации жителей. Всего было эвакуировано и размещено у родственников 8 человек. Также был организован подворовый обход жилых домов, расположенных в возможной зоне подтопления.
С начала паводкоопасного периода в Акмолинской области возведено 22 391 м временных дамб, набрано и уложено 78 919 штук мешкотары с инертным материалом, откачано 58 860 куб. м талых вод.
Всего в области в противопаводковых мероприятиях задействованы 951 человек, 154 единиц техники, 14 водооткачивающих устройств, 10 плавательных средств.