Глава Конституционного Суда приняла участие в пленарной сессии Венецианской комиссии

Европа,Суд

9–10 октября в Венеции состоялась 148-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Суда Республики Казахстан

Фото: пресс-служба Конституционного Суда РК

В мероприятии приняли участие представители 47 государств – членов Комиссии, а также институтов Совета Европы и Европейского Союза. Казахстан представила председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова.

В ходе сессии рассмотрены заключения по законодательным и институциональным вопросам Грузии, Греции, Мальты, Молдовы, Черногории, Польши, Сербии и Украины. В центре внимания были вопросы конституционных изменений, организации и функционирования государственных институтов, независимости судебной системы, парламентской этики и избирательных прав.

Также представлены сравнительно-правовые доклады о голосовании граждан за рубежом и уголовной ответственности членов правительств.

Участие Казахстана в работе Венецианской комиссии позволяет знакомиться с международными подходами к развитию конституционного права и правосудия, а также обмениваться опытом по вопросам обеспечения верховенства права и защиты прав и свобод человека.

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