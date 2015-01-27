Глава Королевского футбольного союза Нидерландов намерен стать президентом ФИФА
Глава Королевского футбольного союза Нидерландов Микаэль ван Праг будет баллотироваться в президенты Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает официальный сайт союза, Ван Праг заявил, что заручился поддержкой пяти ассоциаций, входящих в ФИФА.
По регламенту, чтобы участвовать в выборах, каждый кандидат должен быть поддержан минимум пятью ассоциациями.
"Как всем известно, я очень волнуюсь за ФИФА, – заявил 67-летний ван Праг. – Сейчас самое время привести организацию в порядок. Ранее я надеялся, что у Йозефа Блаттера появится достойный конкурент на этих выборах, но этого так и не произошло. Поэтому нужно не только говорить, но и брать ответственность в свои руки. Поэтому я выставлю свою кандидатуру на выборах".
Выборы президента ФИФА состоятся 29 мая в швейцарском Цюрихе. На данный момент зарегистрированы трое соискателей: бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Шампань, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, а также действующий глава организации Йозеф Блаттер.