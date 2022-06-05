Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме

Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Спикер нижней палаты Парламента отдал свой голос на избирательном участке №110, расположенном в здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».



