Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

В ходе визита Ерлан Кошанов обсудил со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом вопросы межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Делегация Мажилиса Парламента Казахстана во главе с председателем Ерланом Кошановым посетила Исламабад по приглашению председателя Национальной ассамблеи Пакистана Раджи Первеза Ашрафа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе визита Ерлан Кошанов обсудил со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Раджой Первезом Ашрафом вопросы межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Спикер Мажилиса поздравил коллегу с 75-летием Независимости Пакистана и Парламента. Он пожелал братской стране благополучия и подчеркнул, что Пакистан является для Казахстана важным партнером в Южной Азии.

"В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время Казахстан и Пакистан наладили всестороннее сотрудничество", – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса информировал коллегу о том, что в настоящее время в Казахстане происходят важные преобразования – по инициативе главы государства проводятся масштабные политические реформы.

"20 ноября Касым-Жомарт Токаев был переизбран президентом Казахстана. В следующем году планируется проведение парламентских выборов. Это новый этап в истории развития парламентаризма в нашей стране. В соответствии с новым законодательством значительно упростились процедуры регистрации политических партий. Мы ожидаем, что после выборов количество представленных в Мажилисе партий увеличится. Это будет способствовать укреплению роли и авторитета парламента в обществе", – отметил Ерлан Кошанов.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Пакистана Раджа Первез Ашраф подчеркнул важность парламентской дипломатии.

"Будет продолжено наше межпарламентское взаимодействие. У наших отношений огромный потенциал. Мы можем развивать сотрудничество в области энергетики, безопасности, продовольствия, вооруженных сил. Важно укреплять дружбу наших братских народов. Наша цель – усилить связи со странами Центральной Азии", – сказал Раджа Ашраф.

В парламентах обеих стран успешно функционируют группы дружбы. В первый же день визита состоялось их первое совместное заседание, на котором депутаты обсудили форматы будущего межпарламентского сотрудничества двух стран. Прежде всего, речь идёт об обмене опытом в области законодательства.

В рамках визита Ерлан Кошанов также встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Председатель Мажилиса передал премьер-министру Пакистана теплые слова приветствия и уважения президента Казахстана.

"Вы дважды встречались с президентом Касым-Жомартом Токаевым в нынешнем году, что еще больше укрепило политический диалог между нашими странами. В продолжение наших дружественных отношений на столь высоком уровне планируется официальный визит президента Казахстана в Исламабад. Уверен, что этот визит станет новой вехой в сотрудничестве двух стран и придаст ему мощный импульс", – сказал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов особо отметил, что Пакистан является одной из первых стран, признавших Независимость Казахстана.

Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Пакистаном постоянно растут. В прошлом году взаимный товарооборот составил около 100 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом вдвое.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подчеркнул, что в предстоящие два года вполне возможно увеличить объем торговли между Казахстаном и Пакистаном в два раза.

"Уверен, что сегодняшняя встреча со спикером Национальной ассамблеи прошла успешно. У наших парламентов есть все возможности для укрепления связей и экономического сотрудничества. Особенно большой потенциал имеет партнерство в сфере торговли, логистики, сельского хозяйства, образования и науки. Прошу передать президенту Касым-Жомарту Токаеву мое теплое приветствие. Я с нетерпением ожидаю предстоящий визит и убежден, что он будет плодотворным", – сказал Шехбаз Шариф.

Также председатель Мажилиса встретился с президентом Пакистана Арифом ур-Рехманом Алви и председателем Сената Пакистана Мухаммадом Садиком Санджрани.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что пакистанский рынок с населением более 230 миллионов человек представляет большой интерес для Казахстана.

"Выход в морские порты Пакистана весьма привлекателен для нашей страны. Мы прорабатываем возможность экспорта зерна, энергоресурсов и других товаров. Нам важно развивать региональную транзитную и логистическую инфраструктуру", - сказал Ерлан Кошанов.

Также на встречах обсуждались вопросы многостороннего, образовательного и культурного сотрудничества.

Стороны обратили внимание на то, что основой для дружественных связей двух стран является взаимовыгодное сотрудничество их лидеров. Эта работа, направленная на усиление двусторонних отношений, будет планомерно продолжена на уровне Парламентов.