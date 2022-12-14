Глава Мажилиса созвал совместное заседание палат Парламента
Сенат , Мажилис
Заседание назначено на 19 декабря.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 19 декабря в 11 часов в Астане», - говорится в тексте распоряжения.