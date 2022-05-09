Глава Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов возложил цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.

Церемония прошла в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Спикер Мажилиса почтил минутой молчания память воинов, не вернувшихся с фронтов войны.

Казахстанцы, как и многие другие народы СССР, вложили весомый вклад в достижение общей Победы. Из Казахстана на фронт ушло более 1 миллиона 200 тысяч людей, половина из них не вернулась с войны. Более 500 воинов-казахстанцев стали Героями Советского Союза. Есть и дважды герои. Среди них Талгат Бегельдинов, который в годы войны совершил 305 боевых вылетов, сбив семь вражеских самолетов.

Монумент легендарному казахстанскому летчику Талгату Бегельдинову, 100-летие которого отмечается в этом году, расположен в одном из скверов по одноименной улице в Сарыаркинском районе столицы.