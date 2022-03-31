Глава МЧС Юрий Ильин на брифинге в СЦК ответил на вопрос, изучал ли он аварию на ТЭЦ в Петропавловске, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Соответствующий вопрос министру задали представители СМИ. Они также поинтересовались, считает ли он нормальным, что его сын является заместителем председателя АО «ЦАЭК», которая владеет этой ТЭЦ.

«Касательно вопроса аварии на ТЭЦ – создана правительственная комиссия, которую возглавляет заместитель министра энергетики, они будут уточнять причину. Сейчас компания-владелец осуществляет мероприятия для решения с аварийностью трубы, которая повреждена и не работает, и по разбору завалов на пяти поврежденных котлах. Работы по восстановлению требуют решений, для которых также были приглашены специалисты из России, так как аналогичная ситуация проходила в Барнауле», - сказал глава МЧС РК.

Он предположил, что, скорее всего, будет принято решение по демонтажу аварийной трубы и в дальнейшем будет решаться вопрос по строительству, которое займет от 12 до 14 месяцев.

«По поводу работы моего сына, я думаю, что каждый может работать там, где он может пригодиться и приносить пользу. Этот объект не находится в подчинении министерства и не осуществляет какую-либо деятельность, связанную с работой министерства», - заявил Ильин.

Фото: Time.kz