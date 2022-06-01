Глава МЧС озвучил возможные причины взрыва в аптеке Шымкента

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин высказался о возможных причинах взрыва в перинатальном центре Шымкента, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Там хранились химические вещества в больших количествах, для производства лекарственных препаратов. Во всяком случае перекись водорода, как одна из версий, возможно, послужила причиной взрыва», - сообщил Юрий Ильин.

Также, по его словам, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение, сработка датчиков на объекте.

«Рассматривается и другая версия, возможно взрыв был устроен умышленно», - резюмировал глава МЧС.

Напомним, 21 мая в Шымкенте, в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Возникший впоследствии пожар был полностью локализован. По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление газа.

Жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш. 1980 года рождения и новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали 8 человек, все они были госпитализированы в медучреждения города.

23 мая список жертв трагедии пополнился еще одним младенцем, умершим уже после эвакуации из Областного перинатального центра N1 в одну из шымкентских больниц.