Глава МЧС проверил безопасность шахты «Болашак»

Чрезвычайные ситуации

Министр спустился на горизонты минус 400 и минус 480 метров

Фото: МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов во время рабочей поездки в Актюбинскую область проинспектировал шахту «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината, передает Kazpravda.kz.

Глава МЧС проверил, как на предприятии соблюдаются требования промышленной безопасности при добыче хромовой руды. Вместе с ним шахту осмотрели представители руководства предприятия.

Перед спуском под землю министру представили план действий при аварии, маршруты выхода из опасных зон и порядок использования индивидуальных самоспасателей. В диспетчерской продемонстрировали систему связи с работниками и алгоритм действий при поступлении аварийного сигнала.

«Делегация МЧС спустилась на горизонт минус 400 метров, где осмотрела камеру дегазации и процесс бурения скважин для отвода газа. На горизонте минус 480 метров проверили участок добычи руды, работу вентиляции, освещения и средств связи», - сообщили в МЧС РК.

Отдельное внимание уделили контролю за местонахождением людей и техники под землей. Для этого на шахте используется система позиционирования персонала и техники. Информация поступает в диспетчерскую и отображается в программе MinePass.

Положение работников также помогают определять светильники «Луч-4». За газовой обстановкой следят стационарные анализаторы «Сенсон», дополнительные замеры проводят газомерщики и горные мастера.

В случае аварии данные о местонахождении людей и состоянии воздуха позволяют специалистам оценить ситуацию в подземных выработках и оперативно организовать необходимые действия.

#МЧС #горняки #руда

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