Глава МЧС: Тот, кто строит в горах – это наши будущие клиенты

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин призвал жителей города Алматы серьезно думать о рисках оползня при строительстве домов на склонах гор или в горах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Министр высказался о ситуации в Алматинской области, где 27 февраля в коттеджном городке «Бурабай» села Бесагаш Талгарского района произошел самопроизвольный сход грунта со склона горы на 2 частных жилых дома через защитное ограждение – бетонную подпорную стену.

«Построенное сооружение, подпорная стена, естественно, имеет невысокий уровень, соответственно, она не могла спасти от 12-15-метрового оползня, который находится выше. Сейчас работают подразделения Казселезащиты, мы передадим этот материал правоохранительным органам, для того чтобы расценивали, кто отводил данный земельный участок, на каком основании давали разрешение на участок», – сказал Юрий Ильин.

Оползневые явления в Алматинской области показали, что не только МЧС, но и акиматы на местах должны отвечает за эти процессы, ведь именно последние дают разрешение на отвод земли, строительство, акцентировал министр.

Вместе с тем, добавил он, должны думать и те, кто собирается строиться.

«Явно, что там подрезанные склоны, рано или поздно, как я всегда говорю, кто строит в горах – это наши будущие клиенты», – предупредил глава МЧС.