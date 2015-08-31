Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер лично рассмотрел каждую претензию в адрес рефери, поступившую в ходе чемпионата мира в Астане, и остался доволен работой судей. Об этом Визер рассказал ТАСС
, передает Kazpravda.kz
.
Нарекания к судьям в ходе чемпионата помимо прочих были и у российской сборной. Они касались судейства как в мужском, так и в женском турнирах. Турнир завершился в воскресенье.
"Я лично проверил каждую претензию к работе нашей судейской комиссии, - рассказал Визер. - Могу сказать, что в большинстве случаев реакция спортсменов и тренеров была более эмоциональной, нежели конструктивной. На консилиуме всех тренеров я озвучил свою позицию - каждый должен делать свою работу. На мой взгляд, судейство на чемпионате в Астане было на высоком уровне".
На вопрос корреспондента ТАСС, не опасается ли Визер за качество судейства на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, он ответил: "Проблем с судейством на Играх не будет. Каждый спортсмен получит свой шанс, и он обязан будет его реализовать. Это его работа".
Чемпионат мира в Астане завершился для хозяев двумя медалями - золотой и серебряной в весе до 60 кг.