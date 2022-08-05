Фото пресс-службы МИД РК
Международное сотрудничество , Политика
Глава МИД и Генсек ССАГПЗ договорились о расширении сотрудничества

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ) Наифом Хаджрафом, прибывшим в Нур-Султан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили перспективы межрегионального сотрудничества Центральной Азии с ССАГПЗ и взаимодействия Казахстана с арабскими странами, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Мухтар Тлеуберди отметил, что сегодня ССАГПЗ является динамично развивающейся международной организацией, которая представляет для Казахстана значительный интерес.

«Наша республика имеет устойчивые и дружеские отношения со всеми арабскими странами Залива и намерена дальше развивать торгово-экономическое, инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество с этим регионом. Казахстан предоставил безвизовый режим для граждан всех государств-членов ССАГПЗ, открыл прямое авиасообщение с КСА, ОАЭ, Катаром и Кувейтом. Страны Залива являются крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику», - сказал глава МИД Казахстана.

В свою очередь, Наиф Хаджраф заявил, что государства-члены ССАГПЗ заинтересованы в установлении многостороннего формата сотрудничества с регионом Центральной Азии и готовы в ближайшее время к проведению первой министерской встречи диалоговой площадки «ЦА - ССАГПЗ».

В ходе переговоров собеседники отметили важность подписанного 12 октября 2021 года  Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Казахстана и Генеральным секретариатом ССАГПЗ. Данный документ позволяет Казахстану взаимодействовать с Генеральным секретариатом ССАГПЗ как в двустороннем, так и многостороннем формате.

По итогам встречи дипломаты договорились продолжить совместные усилия в целях развития и укрепления дружеских отношений между Казахстаном и странами ССАГПЗ.

В рамках визита в Казахстан Генеральный секретарь ССАГПЗ был принят Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым.

Совет сотрудничества арабских государств Залива образован в 1981 году. Штаб-квартира расположена в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Членами Совета являются Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Бахрейн, Султанат Оман, Государство Катар и Государство Кувейт. Основные цели Организации – политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в зоне Персидского залива.

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