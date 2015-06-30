Глава МИД Казахстана "початится" с пользователями Twitter

Министерство иностранных дел РК в своем официальном твиттер-аккаунте сообщило, что глава МИД РК Ерлан Идрисов проведет твиттер-чат, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Друзья! Завтра, в преддверии Дня дипломатической службы, глава МИД РК Ерлан Идрисов проведет твиттер-чат. Просим задавать вопросы по #ASKMFAKZ
", – говорится в сообщении официального твиттер-акканута МИДа.
Напомним, 2 июля в Казахстане отмечают профессиональный праздник – День дипломатической службы. Указ об этом подписал Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 2009 году.