Политика
Глава МИД Казахстана рассказал иностранным послам о своих ожиданиях
Азамат Сыздыкбаев
Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с иностранными послами, аккредитованными на территории нашей страны, передает Kazpravda.kz

МИД собрал дипломатический корпус, чтобы обозначить дальнейшее направление сотрудничества.

"Для меня большая честь встретиться здесь сегодня с вами и строить отношения с вашими странами и с вашими достопочтенными народами. У всех вас богатый опыт служения своим правительству и стране. Мы очень горды, что входим в подобное многоуважаемое сообщество. Мое вступление в эту должность было одобрено моим предшественником Ерланом Идрисовым", – сказал Абдрахманов.

Глава МИД также пожелал представителям дипкорпуса успешного пребывания в Казахстане и подчеркнул, что будет ждать от них конструктивных предложений различного плана.

"Скоро будет ровно месяц с того момента, как я работаю в этой должности. Я искренне надеюсь, что Казахстан станет вашим вторым домом. Я и моя команда хотим, чтобы вы запомнили ваше пребывание в Казахстане, как один из самых запоминающихся моментов в вашей карьере. И мы желаем вам успешного пребывания здесь среди ваших коллег. Я жду рациональных предложений от ваших стран, так я начинаю работу в качестве министра иностранных дел РК", – сказал Абдрахманов.

Министр ознакомил послов с проводимыми в стране реформами.

"Президент Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием к нашему народу, в котором было несколько пунктов. Одним из них стало предложение о перераспределении власти в стране. И я хотел бы использовать эту возможность и вкратце рассказать вам о некоторых аспектах реформ, предложенных Главой государства. Предстоящая реформа основана на принципах современного развития, так как мы будем следовать по пути, через который уже прошли более зрелые демократии мира. Поэтому ключевым моментом в Послании Президента было именно распределение президентской власти между Парламентом и Правительством", – подчеркнул Абдрахманов.

По словам министра, данные реформы нацелены на повышение эффективности политической системы: "Перераспределение власти приведет к улучшению нашей политической системы. Глава государства будет фокусироваться на вопросах внешней политики, безопасности и национальной обороны. Все это также направлено на достижение баланса между ветвями власти на конституционном уровне".

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