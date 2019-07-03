Глава МИД РК провел переговоры с советником Президента и Госсекретарем США

Политика
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Фото пресс-службы МИД РК
Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов в Вашингтоне провел переговоры с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и государственным секретарем Майклом Помпео, сообщает Kazpravda.kz.

Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и ход реализации договоренностей, достигнутых Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном­ Назарбаевым­ и Президентом США Дональдом Трампом в январе 2018 года.

Представители США приветствовали итоги внеочередных президентских выборов в Казахстане и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества по всему спектру казахстанско-американских отношений.

В Государственном департаменте Бейбут Атамкулов вручил письма Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ и Президента Касым-Жомарта Токаева, адресованные главе Белого дома Дональду Трампу по случаю предстоящего 243-го Дня независимости США. Глава МИД РК отметил, что избранный Глава государства уделяет особое внимание развитию расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами.

Во время переговоров американская сторона выразила поддержку программы социально-экономических и политических преобразований Президента РК и готовность оказать необходимое содействие в реализации намеченных реформ.

Обсуждая экономическую повестку двусторонних отношений, стороны отметили высокий уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между РК и США, несмотря на сложности в глобальной экономике.

Во время встречи в Белом доме Джон Болтон подчеркнул значимость, которую США придают расширенному стратегическому партнерству с Казахстаном. Речь, в частности, шла о диверсификации американских инвестиций и технологий в экономике РК в сферах энергетики, транспорта, финансов, фармацевтики, аэрокосмической отрасли, сельского хозяйства.

Обсуждались также совместные усилия по борьбе с международным терроризмом, обеспечению региональной безопасности, стабилизации ситуации в Афганистане и другие международные вопросы. Есть договоренность продолжать совместные усилия по обеспечению устойчивого развития Афганистана путем реализации социально-экономических и гуманитарных проектов в двусто­роннем формате и в рамках многосторонних платформ.

Американская сторона высоко оценила успех казахстанской операции «Жусан», в рамках которой Казахстану удалось вернуть порядка 600 своих граждан из зон боевых действий в Сирии. Гос­секретарь Майкл Помпео назвал действия РК реальным вкладом в противодействие международному терроризму и примером для остальных государств мира. Казахстан и США продолжат сот­рудничество в вопросах дерадикализации и эффективной ресоциализации вернувшихся граждан.

Особое внимание уделено важности дальнейшего развития региональной платформы «С5+1» между государствами Центральной Азии и США.




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