Политика
Глава МИД РК встретился с представителями Администрации США
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с представителями Администрации США – Заместителем помощника Президента США и Старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизой Кёртис и Заместителем Госсекретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Китом Краком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.     

В ходе беседы с Л.Кёртис было выражено обоюдное удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества. Обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года и дальнейшего продвижения расширенного стратегического партнерства между РК и США.

М. Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан продолжит преемственность и последовательность многовекторной внешней политики и намерен укреплять стратегическое партнерство с США по широкому кругу вопросов. Он также подробно проинформировал о текущих демократических преобразованиях в нашей республике.

Со своей стороны, Л. Кёртис подчеркнула, что США высоко оценивают вклад Казахстана в поддержку и развитие Афганистана. Особо отметила вклад РК в международную и региональную безопасность, в т.ч. путем возврата своих граждан из зон боевых действий в Сирии.

На встрече с К. Краком основное внимание было уделено актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Глава МИД проинформировал о текущих задачах по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, озвученных Президентом К. Токаевым в Послании народу "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана".

Американский дипломат приветствовал усилия Правительства РК по улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе путем обеспечения верховенства закона, усиления борьбы с коррупцией и пр.

Министр отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в Казахстан и акцентировал внимание на необходимости диверсификации американских капиталовложений в экономику РК.

В тот же день глава внешнеполитического ведомства РК провел переговоры со своим австрийским коллегой – Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Александром Шалленбергом. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны согласились, что дальнейший импульс развитию двусторонних отношений могли бы придать взаимные визиты на высоком уровне.   

Австрийский Министр выразил заинтересованность своей страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном в различных областях, включая в сферах возобновляемой энергии и цифровизации.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Заместителем Генерального секретаря ООН – Высоким представителем по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Фекитамоелоа Утоикаману.

Заместитель Генерального секретаря выразила благодарность Казахстану за активную деятельность нашей республики в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Глава внешнеполитического ведомства информировал представителя ООН о приоритетах работы Казахстана в рамках предстоящего председательства в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которое начнется 1 января 2020 года. Как крупнейшее государство, не имеющее выхода к морю, наша страна намерена выступить лидером в данной группе для достижения Целей устойчивого развития.

Стороны подчеркнули значительный вклад в международное сотрудничество инициированной Казахстаном Алматинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2004-2014 годы и Венской программы действий на 2014-2024 годы.

Глава МИД Казахстана М. Тлеуберди также провел переговоры с Заместителем Генерального секретаря ООН – Главой Контртеррористического управления (КТУ) Владимиром Воронковым.  

Министр проинформировал о деятельности Казахстана по противодействию терроризму. Казахстанская сторона выразила признательность за поддержку, оказываемую КТУ, продвижению инициированного Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма. На сегодня к Кодексу присоединились 84 государства и Казахстан продолжит работу по его универсализации.

Представитель ООН высоко оценил усилия Казахстана в обеспечении безопасности и устойчивого развития, а также выразил благодарность за активное сотрудничество с КТУ. Была отмечена плодотворная работа по проведению операции "Жусан" по возвращению граждан РК из зон боевых действий, что может служить примером для многих стран мира.

Стороны достигли договоренности о создании под эгидой ООН документального фильма о вышеуказанной операции и реализации специальной PR-кампании, призывающей страны к борьбе с терроризмом.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в США. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведет встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса.

в рамках рабочей поездки Глава государства провел встречу с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, а также с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, главой компании "Bloomberg" Майклом Блумбергом и капитанами бизнеса США.

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