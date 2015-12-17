Глава МИД России поделился мнением о Нурсултане Назарбаеве

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, каким видит Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт
внешнеполитического ведомства России.
"Первая моя встреча с Президентом Казахстана произошла в Нью-Йорке, когда он участвовал в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а я в тот момент работал там постоянным представителем России. Мы получили возможность общаться достаточно плотно уже после моего назначения на пост министра иностранных дел России. Уже в первый год (2004-й) я находился с визитом в Казахстане и был принят Нурсултаном Абишевичем. С тех пор каждый мой приезд в Астану сопровождался аудиенцией у казахстанского лидера", – ответил Лавров на вопрос о первой встрече с Президентом Казахстана.
Он также отметил активную позицию Главы нашего государства в создании интеграционных организаций не только на пространстве бывшего СССР, но и Азии. К примеру, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, которое преобразовалось в ЕАЭС.
В период их создания шли долгие переговоры. В этой связи журналист телеканала "Первый канал "Евразия" спросил Лаврова насколько сложно договариваться с Нурсултаном Назарбаевым.
"Назарбаев – дипломат, каких поискать! Конечно же, он выдающийся государственный и политический деятель. Без таланта дипломата – умения договариваться – было бы очень трудно завоевать такое уважение не только в своей стране, но и во всем мире. Таланты Нурсултана Абишевича многогранны. (...) Насчет специфики общения с Президентом Казахстана не могу сказать, что мы с нашими казахстанскими друзьями на высшем или любом другом уровне действительно делаем то, что называется спором. Мы высказываем интересы нашей страны, казахстанские коллеги – свои интересы, и если они в той или иной сфере не совпадают, то мы ищем выходы из ситуации, основывающиеся на балансе интересов. Не могу назвать это спором. Это очень дружеский, товарищеский разговор. Мы всегда ощущаем чуткое внимание со стороны лидеров Казахстана и лично Президента Назарбаева к позициям, которые Россия отстаивает на международной арене", – отметил глава российского МИДа.
Не обошли стороной собеседники тему возраста Назарбаева, которому 75 лет. При этом, заметил журналист, "он не "заморозился" в прошлом и не кажется "стариком", который с трудом понимает, что происходит вокруг".
На что Сергей Лавров сказал, что у Назарбаева есть множество талантов, в числе которых талант, мудрость, опыт, позволяющие Президенту "тонко чувствовать все новое, ощущать формирующиеся в мире тенденции еще на стадии их зарождения". В пример глава внешнеполитического ведомства привел создание ЕАЭС.
"Нас обвиняют в том, что это попытка России воссоздать то ли империю, то ли Советский Союз. Но это все негодные заявления, потому что, если серьезный исследователь удосужился бы элементарно заглянуть в Интернет или в другие источники информации, то стало бы известно, что в 1994 году Назарбаев, выступая с лекцией в МГУ им. Ломоносова, впервые выдвинул идею продвижения Евразийской экономической интеграции и последовательно ее отстаивал, причем делал это не просто с позиций 1994 года, а каждый раз, на каждом этапе ее продвижения учитывал то новое, что происходит в мировых экономике, финансах и интеграционных процессах. Все те, кто обвиняют нас и наших партнеров в попытках воссоздать что-то имперское на постсоветском пространстве, наверное, сознательно игнорируют то, что интеграция стала велением времени повсеместно, в глобальном масштабе. Все континенты охвачены интеграционными процессами. Главное, чтобы эти процессы были открытыми, как мы и делаем в рамках ЕАЭС, а не готовились кулуарно-келейно, создавая "клуб избранных", который закрыт для всех остальных, как это делают наши американские коллеги на тихоокеанском пространстве и на атлантическом – вместе с ЕС", – подчеркнул он.
"Президент Казахстана прекрасно понимает необходимость открытости и пагубность автаркии. Характерно, что когда в декабре 2010 года в Астане состоялся саммит ОБСЕ (само решение провести это мероприятие в казахстанской столице в год 35-летия принятия Хельсинского заключительного акта, конечно же, стало свидетельством высокого авторитета Казахстана и лично Назарбаева в евроатлантическом сообществе), на нем была принята декларация. Во-первых, саммитов очень долго не было (сейчас я даже не помню – наверное, лет 15), и, во-вторых, в ОБСЕ очень давно не принималась декларация, все ограничивалось резолюцией. Принятая декларация была посвящена анализу ситуации на всем пространстве ОБСЕ. В ней, по инициативе Президента Казахстана, были сформулирован лозунг и цель – продвигать евроатлантическую и евразийскую безопасность в их теснейшей, неразрывной взаимосвязи. Это тоже новелла в дипломатическом языке на пространстве ОБСЕ, которая лишний раз подчеркивает, насколько Нурсултан Назарбаев улавливает новое, идет не только "в ногу со временем", но во многом и задает темп этому движению", – поделился мнением Сергей Лавров.