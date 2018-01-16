Глава МИД Великобритании назвал угрозу от КНДР самой серьезной с начала атомной эры

Политика
AP/TASS
Мир еще не сталкивался с момента появления на планете ядерного оружия со столь серьезной угрозой, как та, которая сейчас исходит от КНДР. Такую позицию изложил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Guardian. Он дал его перед вылетом в Ванкувер, где примет во вторник участие в министерской встрече, посвященной ситуации на Корейском полуострове, на которой будут председательствовать Канада и США, сообщает Tass.ru.

"Появляющаяся у него (у лидера КНДР Ким Чен Ына – прим. автора) возможность запускать оснащенные ядерным оружием межконтинентальные баллистические ракеты – это такая угроза, которой мир не знал со времен зари атомного века", – сказал глава британского МИД.

С его точки зрения, "существует реальная вероятность того, что государство-изгой будет способно прибегать к ядерному шантажу и обладать возможностью ядерного разрушения".

"Я думаю, это как раз то, на что мы не можем закрывать глаза", – добавил Джонсон.

В связи с этим он дал понять, что разделяет позицию госсекретаря США по выработке консолидированной политики мирового сообщества по отношению к Пхеньяну.

"Подход, которого придерживается Рекс Тиллерсон, абсолютно правильный и заключается в том, чтобы сформировать международный консенсус", – отметил министр.

Он также выразил мнение, что главную роль в обуздании ядерных амбиций Пхеньяна предстоит сыграть Пекину.

"В конце концов, те люди, которые на самом деле могут решить данную проблему, – это китайцы", – полагает Джонсон.

По словам министра, имеющийся у него оптимизм в отношении дальнейшего развития ситуации на планете основывается на том, что в мире есть места, где "китайцы способны играть позитивную роль в глобальной дипломатии", а потому следует повышать заинтересованность КНР в том, чтобы следовать по этому пути.

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