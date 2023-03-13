Глава МИД Великобритании посетит Казахстан

В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков Астаны.

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В Казахстане ожидается визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, 17-18 марта состоится визит министра иностранных дел по делам содружества и развития Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан.

"В ходе пребывания в Астане Джеймс Клеверли будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым. Состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства. В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из парков столицы", – сообщил Смадияров.