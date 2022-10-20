Президент , Общество

Глава МИДа высказался о появлении имени президента Казахстана на сайте "Миротворец"

Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, отвечая на вопросы журналистов о том, последуют ли дипломатические меры после появления на сайте «Миротворец» имени президента Казахстана, посоветовал журналистам задуматься о том, почему именно сейчас эта информация широко распространяется, так как имя главы казахстанского государства было упомянуто на сайте еще в 2019 году, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Во-первых, давайте исходить из того, что представляет собой центр «Миротворец». Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть, это такая «сборная». Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции. В отношении упоминания нашего президента, если вы внимательно посмотрите, там больше ссылка идет на его высказывания, поэтому какая-то определенная реакция, я думаю, не нужна», - сказал глава МИДа.

Между тем, Мухтар Тлеуберды посоветовал журналистам задуматься, почему именно сейчас этот факт нашел широкое распространение.

«Я хотел бы отметить важный момент – ссылка на высказывания нашего президента была помещена в 2019 году. Я думаю, вы как журналисты сами должны смотреть, почему именно сейчас поднимается, снова идет волна об упоминании там. Почему в 2019 году такой реакции это не вызывало. И мне кажется, именно сейчас, в эпоху информационных войн вы, как журналисты, должны сами расследовать, смотреть актуальность этой информации, в чьих интересах поднимается эта информация», - отметил дипломат.

Также он добавил, что Касым-Жомарта Токаева упоминание на сайте никак не дискредитирует.

«Президента абсолютно не дискредитирует, каких-либо угроз или еще что-то, нет. Иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб и так далее», - заключил Тлеуберды.

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