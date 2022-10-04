Глава МИИР ответил на вопрос о "массовой покупке россиянами казахстанских авто"

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев прокомментировал информацию о массовой покупке казахстанских автомобилей россиянами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«По известным причинам россияне массово покупают казахстанские автомобили. Наш рынок не был рассчитан на них. В итоге в Казахстане возник дефицит. Дешевых автомобилей не хватает гражданам. Планирует ли министерство контролировать рынок сбыта казахстанских автомобилей в Россию и в другие страны?» – спросила журналист.

«Законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта. Чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически, и это новые рабочие места. Мы не видим большого ажиотажа, что россияне скупают наши машины. Официально не видим. Да, поступает информация, что россияне покупают и потом перепродают. К сожалению, мы эту статистику не видим, и здесь сложно ее просмотреть», – прокомментировал на брифинге в СЦК министр.

Ускенбаев объяснил, что машины, которые казахстанцы покупали по льготной программе под 4%, не будут вывозить за границу. Относительно машин, производимых не в рамках госпрограмм, глава ведомства считает, что компаниям следует увеличить объемы производства.

«Мы, наоборот, должны стимулировать, чтобы наш автопром еще больше машин выпускал. Мы их сейчас уже заставляем. На днях еще 3-4 завода начнут строиться, а в следующем году запустим по локализации. Например, компания Hyundai уже заявила, что в этом квартале построит 3 завода, в следующем году построит еще 1 завод по локализации. Каждый из этих проектов стоит несколько миллиардов тенге. Мы требуем у наших автопроизводителей, чтобы они шли на локализацию, чтобы казахстанского содержания было больше», – добавил он.