Скляр и Ускенбаев заявили о готовности работать в новом году

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Представители СМИ поинтересовались у членов кабмина, уверены ли они в своих силах и готовы ли продолжить работу в новом году.

"Оценку, наверное, не я должен давать, а люди, которым мы оказываем эти услуги, как государственные служащие. Поэтому оценку дает народ, население. Я лично готов (работать – прим. ред.)", – заявил глава МИИР Каирбек Ускенбаев .

В свою очередь, заместитель премьер-министра Роман Скляр также выразил готовность продолжить работу.

"Предельно открыто отвечаю, да лично я готов войти в Новый год, если мне это доверят", – заявил он в ответ.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что от каждого члена Правительства ждут эффективной работы, а неуверенные в своих силах могут подавать прошение об отставке.

Напомним, во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев попросил премьер-министра ответить, можно ли вступить в новый год с нынешней командой.