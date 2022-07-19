Фото пресс-службы Президента РК
Общество
Глава Минэкологии решил не идти в отпуск после критики Токаева
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев объяснил на брифинге в СЦК, связано ли его решение отказаться от отпуска с критикой Главы государства Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании Правительства 14 июля, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Я решил не выходить в отпуск", – ответил Сериккали Брекешев.

При этом, по словам министра, ранее у него такие планы были.

"Планы такие были, но сейчас работы стало больше, и я отказался. Планировал отдыхать две недели. В следующем году посмотрим", – резюмировал он.

Напомним, затронув тему экологии на расширенном заседании Правительства 14 июля, Президент РК напомнил, что кабинет министров уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.

"Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена, она забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идёт о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается прежде всего профильного министерства, но также и других. Что касается профильного – объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент задался вопросом, зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?

"Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом нашего менталитета. Действительно, сайгаки являются для казахов священными животными. Министерством внесено предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал Президент.

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