Глава Минэнерго рассказал о причинах роста цен на бензин

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Министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе заседания Правительства рассказал, почему дорожает бензин в Казахстане и как будут регулироваться цены на внутреннем рынке ГСМ, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Доля импорта увеличилась с 15 процентов по бензину АИ-92 в период июль – август до 30 процентов в сентябре, что связано с первоочередным выходом на ремонты нефтеперерабатывающих заводов в сентябре – октябре в связи с завершающимися работами по модернизации. Как следствие, ограниченное предложение казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличение доли более дорогого импортного бензина повлияли на рост цен", – сказал он.
Бозумбаев сообщил, что после того как заводы нучнут работать на полную мощность планируется снизить долю импорта АИ-92 до 30% в ноябре и до 20% в декабре.
"В ноябре и декабре ситуация будет у нас стабильная и войдет в свое русло уже к концу октября", – заявил он.
Глава Минэнерго подчеркнул, что стоимость бензина в Казахстане будет зависеть от цен ГСМ, импортируемых из России.
"Здесь будет зависеть от того, какая цена вот этих 20 процентов – импортируемого объема будет в России. Если будет на внешнем же уровне, на уровне 560 долларов за тонну, то тогда есть возможность на внутреннем рынке к снижению цен. Если цена будет подниматься, даже эти 20 процентов дадут нам какой-то повод к повышению цен", – сказал Бозумбаев.
Он также затронул вопрос подорожания дизельного топлива.
"Цена на АЗС выросла на 13 процентов с января текущего года, увеличилась здесь также оптовая цена на границе на 6 процентов. Кроме того, изменился курс тенге. Мы принимаем необходимые меры", – пояснил глава Минэнерго.