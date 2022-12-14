Ещё 26 компаний железнодорожных и транспортных компаний "подарят" Казахстану

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"В целях демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия под руководством главы Кабмина. Уже проведено 25 заседаний комиссии, по итогам которых выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду", – отметил Ерулан Жамаубаев.

Так, по его данным, в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги.

"Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения – без финансовых затрат из бюджета. В процессе передачи в госсобственность еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Работа в данном направлении будет усилена", – резюмировал глава Минфина.